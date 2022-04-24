В Пестрецах у жителей изымают огороды, чтобы посадить газон

В татарстанском селе Пестрецы власти намерены изъять в жильцов садовые участки, чтобы посадить на них газон. Участки находятся в муниципальной собственности, сообщает «Татарстан-24».



Жители дома 11 по улице Перчкова 20 лет назад получили разрешение на создание огородов на территории, где был пустырь. Тогдашние власти разделили по полсотки на каждую квартиру. Жители сообщили, что выращенные овощи помогали им пережить зиму.

— В 2002 году мы ходили в райисполком, где нам сказали, что если мы запашем и загородим, то участок будет наш. Здесь тогда был просто пустырь. Мы своими силами все сделали. Сейчас ухаживаем за этими огородами и только за счет этого и живем, — сказали жители.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Около дома власти расклеили объявления. Согласно им, в понедельник огороды начнут сносить.

Маргарита Головатенко