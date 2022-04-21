Сбер установил ставку 10% по «Накопительному счету»

Сбер установил ставку 10% годовых по «Накопительным счетам», которые открываются с 18 апреля. Чтобы получить такую ставку, необходимо открыть новый «Накопительный счет» и хранить на нем не менее 3000 рублей. Проценты по счету начисляются на минимальный остаток, хранящийся на счете в течение месяца, не превышающий 1 млн руб. Счет открывается только в СберБанк Онлайн — клиентам не нужно посещать офис банка.

Если объем средств упадет ниже 3000 рублей, ставка, как и раньше, будет составлять 0,01%. Если превысит миллион рублей — на сумму сверх миллиона ставка также составит 0,01%. Процентная ставка по ранее открытым счетам (до 17 апреля включительно) с минимальным остатком 3000 рублей и выше останется на прежнем уровне — 3%.

«Накопительный счет» сочетает в себе преимущества сразу двух продуктов: вклада и счета. От вклада он взял высокую ставку, а от счета — гибкость в управлении личными финансами. Как только появляются свободные средства, их можно положить на счет — это можно сделать за несколько секунд в СберБанк Онлайн, без посещения офиса банка. А если деньги понадобились — в любой момент снять. При этом сам счет закрывать не нужно, а ставка останется высокой, если поддерживать минимальный остаток в 3000 рублей.



Петр Колтыпин, вице-президент, председатель Волго-Вятского Банка Сбербанка:

«Мы продумываем и выверяем свои решения и создаем продукты так, чтобы они были надежными и вызывали ваше доверие. Наши продукты максимально выверены и соответствует потребностям каждого клиента. «Накопительный счет — пример именно такого продукта. С учетом ставки 10% годовых, это отличный способ получать доход от временно свободных средств и при этом распоряжаться ими без ограничений».



Подробнее о новых условиях «Накопительного счета» — на сайте Сбербанка (16+) .

Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО «Сбербанк»