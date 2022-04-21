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Си Цзиньпин выступил против односторонних санкций и двойных стандартов в политике

07:26, 21.04.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Си Цзиньпин выступил против односторонних санкций и двойных стандартов в политике
Фото: pixabay.com

Руководство Китая не намерено следовать двойным стандартам при урегулировании международных вопросов, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

— Мы против односторонних санкций и не намерены проводить политику, нацеленную на формирование блоков и усиление противостояния, — приводит слова Си Цзиньпина ТАСС.

Китай поддерживает любые усилия, направленные на урегулирование кризисных ситуаций, заключил он.

В начале апреля глава департамента Европы МИД Китая Ван Лутун заявлял, что кризис на Украине не должен повлиять на нормальные торговые отношения КНР с другими странами. Ван Лутун добавил, что КНР не делает преднамеренные шаги, чтобы обойти санкции США и европейских стран, которые были введены против России.

Си Цзиньпин заявлял, что Евросоюзу, России, США и НАТО необходимо создать механизм безопасности в Европе. По его словам, мир должен поддерживать диалог России и Украины, а не подливать масла в огонь. Как отметил Си Цзиньпин, Китай сожалеет, что ситуация на Украине дошла до нынешней точки.

Маргарита Головатенко
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