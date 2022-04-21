Си Цзиньпин выступил против односторонних санкций и двойных стандартов в политике

Руководство Китая не намерено следовать двойным стандартам при урегулировании международных вопросов, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.



— Мы против односторонних санкций и не намерены проводить политику, нацеленную на формирование блоков и усиление противостояния, — приводит слова Си Цзиньпина ТАСС.

Китай поддерживает любые усилия, направленные на урегулирование кризисных ситуаций, заключил он.

В начале апреля глава департамента Европы МИД Китая Ван Лутун заявлял, что кризис на Украине не должен повлиять на нормальные торговые отношения КНР с другими странами. Ван Лутун добавил, что КНР не делает преднамеренные шаги, чтобы обойти санкции США и европейских стран, которые были введены против России.

Си Цзиньпин заявлял, что Евросоюзу, России, США и НАТО необходимо создать механизм безопасности в Европе. По его словам, мир должен поддерживать диалог России и Украины, а не подливать масла в огонь. Как отметил Си Цзиньпин, Китай сожалеет, что ситуация на Украине дошла до нынешней точки.

Маргарита Головатенко