Си Цзиньпин выступил против односторонних санкций и двойных стандартов в политике
Руководство Китая не намерено следовать двойным стандартам при урегулировании международных вопросов, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
— Мы против односторонних санкций и не намерены проводить политику, нацеленную на формирование блоков и усиление противостояния, — приводит слова Си Цзиньпина ТАСС.
Китай поддерживает любые усилия, направленные на урегулирование кризисных ситуаций, заключил он.
В начале апреля глава департамента Европы МИД Китая Ван Лутун заявлял, что кризис на Украине не должен повлиять на нормальные торговые отношения КНР с другими странами. Ван Лутун добавил, что КНР не делает преднамеренные шаги, чтобы обойти санкции США и европейских стран, которые были введены против России.
Си Цзиньпин заявлял, что Евросоюзу, России, США и НАТО необходимо создать механизм безопасности в Европе. По его словам, мир должен поддерживать диалог России и Украины, а не подливать масла в огонь. Как отметил Си Цзиньпин, Китай сожалеет, что ситуация на Украине дошла до нынешней точки.
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