Следком возбудил уголовное дело о фейках о Вооруженных силах России после провокации в Буче

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о публичном распространении фейков о Вооруженных силах страны (ст. 207.3 УК РФ) после провокации киевского режима в украинском городе Буча. Об этом заявил глава ведомства Александр Бастрыкин.

По его словам, Минобороны Украины в целях дискредитации российских военных и намеренной, заранее спланированной провокации распространило по западным СМИ видеозаписи из Бучи в качестве доказательства массового убийства мирного населения.

Фото: скриншот видео Минобороны России

— На видео, которое появилось сразу после выхода российских войск, снятом украинцами и распространенном в социальных сетях, отсутствует информация об убийствах и гибели мирных жителей, — приводит слова Бастрыкина ТАСС.

В начале месяца Минобороны России сообщило, что все фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о «преступлениях» российских военнослужащих в Буче, являются очередной провокацией. По данным ведомства, за время нахождения города под контролем российских военных ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий.

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Диана Жиленкова