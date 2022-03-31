Путин предупредил об угрозе масштабной деиндустриализации и потери рабочих мест в Европе

Президент России Владимир Путин предупредил об угрозе масштабной деиндустриализации и потери рабочих мест в Европе. Об этом сообщает ТАСС.

По словам российского лидера, это может произойти из-за того, что США пытаются перевести европейские страны на дорогой американский сжиженный газ. Это подорвет конкурентоспособность европейских компаний и уберет их с глобального рынка.

Также Путин считает, что возможна новая волна миграции из развивающихся стран в Европу.

Сегодня Путин подписал указ о новом порядке расчетов за российский газ с недружественными странами в рублях. Теперь, чтобы приобрести его, они должны открыть рублевые счета в российских банках. Именно с них будет вестись оплата газа. Подобное решение президент назвал шагом к финансовому суверенитету России.



Дарья Акимова