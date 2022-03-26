Медведев перечислил основания для применения Россией ядерного оружия

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев перечислил RT и «РИА Новости» основания для применения Россией ядерного оружия.

Медведев отметил — «никто никому ничем не угрожает», однако другие государства должны понимать угрозы, с которыми столкнутся, если попытаются повлиять на курс России:

— У нас есть специальный документ, касающийся ядерного сдерживания. В этом документе прямо указаны основания, при которых Российская Федерация вправе использовать ядерное оружие. Таких оснований несколько, я их напомню:



Первая — это когда по России нанесен ракетный удар с использованием средств ядерного поражения;

Второй случай — применение ядерного оружия против Российский Федерации или ее союзников;

Третий случай — это посягательство на критическую инфраструктуру, в результате которого парализована деятельность наших ядерных сил сдерживания;

И четвертый случай — это когда осуществлен акт агрессии в отношении Российской Федерации или ее союзников, в результате которого под угрозу поставлено само существование страны. Даже без применения ядерного оружия, то есть с применением обычного оружия, — сказал Медведев.

Все это, по словам зампредседателя Совбеза, демонстрирует решение России отстаивать ее интересы и не дать никому сомневаться, что страна готова их отстаивать.

Медведев также заявлял, что санкции Запада против России не станут фатальными трудностями. Он отметил, что на государственном и бытовом уровнях есть трудности, которые необходимо будет преодолеть.

Маргарита Головатенко