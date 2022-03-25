Премьер-министр Польши: Евросоюз скоро разработает новый пакет санкций против России

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Евросоюз разработает очередной пакет антироссийских санкций. Об этом сообщает «РИА Новости».

По его словам, новые ограничительные меры будут подготовлены в скором времени. Подробности он не уточнил. Также Моравецкий добавил, что Германия, Австрия и Венгрия заняли сдержанную позицию по инициативе Польши немедленно прервать торговлю энергоносителями с Россией.

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На прошлой неделе Моравецкий предложил Евросоюзу ввести полную торговую блокаду против России в дополнение к новым санкциям. Речь шла о запрете входа российских кораблей под флагом РФ с товарами производства России в морские порты и о запрете торговли сухопутными путями.



Дарья Акимова