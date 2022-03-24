Генассамблея ООН приняла западную резолюцию по ситуации на Украине

Генеральная Ассамблея приняла подготовленную Францией и Мексикой резолюцию по гуманитарной ситуации на Украине. Об этом пишет ТАСС.

Соавторы резолюции — ряд стран, в том числе США, Украина, Великобритания, Грузия, Германия, Литва, Латвия.

За нее проголосовали 140 делегаций, против пяти, еще 38 воздержались. В документе возлагается ответственность на Россию за сложившийся на Украине кризис.

Ранее Совет безопасности ООН не принял проект резолюции России по Украине, которая призывает к прекращению огня для эвакуации мирных граждан, достигнутому на основе переговоров. Документ не набрал необходимых девяти голосов за из 15. За — голосовали РФ и Китай. Остальные члены СБ ООН воздержались.



Татьяна Леухина