Володин заявил о деградации правовой системы США

Заявления официальных лиц США противоречат друг другу, а власти страны нарушают свои же законы — все это указывает на деградацию правовой системы страны, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.



— Сначала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сказала, что Штаты не просили американские компании уходить с российского рынка. Затем буквально через несколько часов Конгресс предложил запретить правительству США вести дела с компаниями, которые, несмотря на санкции, продолжили работу в России, — указал Володин.

Спикер ГД обратил внимание на то, что Конгресс ранее запретил помощь украинскому батальону «Азов» (признан экстремистской организацией и запрещен в РФ), тем не менее американский президент Джо Байден финансирует его, направляет ему оружие.

Ранее Володин заявлял, что США всегда находятся там, где есть экономические интересы страны. В то же время целью России является обеспечение безопасности и спасение людей на Украине.

Маргарита Головатенко