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Канцлер ФРГ Шольц призвал учитывать «обратный эффект» антироссийских санкций

06:25, 23.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Канцлер ФРГ Шольц призвал учитывать «обратный эффект» антироссийских санкций
Фото: pixabay.com

При введении санкций против РФ следует учитывать их обратный эффект, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

Шольц указал, что в санкционной политике учитывается обратное влияние санкций на страны, которые их ввели, поскольку этот эффект должен быть преодолимым. Канцлер отметил, что речь может идти о длительном противостоянии, и поэтому Германия не изменит свою позицию по этому вопросу. Также эта позиция справедлива для многих других стран-членов, зависящих от нефти, газа, угля, сильнее в еще большей степени, чем Германия, сообщает «РИА Новости».

Власти ФРГ до этого неоднократно выступали против отказа от импорта энергоносителей из России, но не стали исключать такого решения при негативном развитии событий.

Фото: kremlin.ru

Шольц ранее подчеркивал, что федеральное правительство уже несколько месяцев работает с Европейским союзом и за его пределами над разработкой альтернатив российским энергоносителям.

Маргарита Головатенко
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