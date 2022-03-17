Россия не примет во внимание решение международного суда ООН о необходимости приостановить спецоперацию

Фото: pxhere.com (Международный суд ООН в Гааге)

Россия не сможет принять во внимание решение Международного суда ООН о необходимости приостановить специальную военную операцию на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

— У международного суда там есть понятие такое — согласие сторон. Здесь никакого согласия и быть не может, — приводит «РИА Новости» его слова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Вчера Международный суд ООН потребовал от России остановить проведение специальной военной операции на Украине. Также РФ и Украина должны воздержаться от любых шагов, которые могли бы обострить конфликт или сделать данный спор в суде трудноразрешимым.

Военная операция РФ на Украине длится уже 22-й день. Все последние новости, реакция, последствия — в сюжете «Реального времени».

Татьяна Леухина