Псаки заявила, что США не планируют устанавливать бесполетную зону над Украиной

Американское правительство не намерено устанавливать бесполетную зону над Украиной. Об этом сообщила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

По ее словам, президент США Джо Байден принял решение на основе интересов национальной безопасности страны. Псаки отметила, что бесполетная зона потребует от американской стороны, а также НАТО потенциально сбивать самолеты РФ.

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— Мы не заинтересованы в том, чтобы ввязываться в третью мировую войну, — цитирует официального представителя Белого дома «РИА Новости».

Сегодня Байден сообщил, что на этой неделе власти США окажут Украине оборонную помощь на $1 млрд. Так, в субботу администрация президента распорядилась передать дополнительно $200 млн, а сегодня лидер страны решил выделить еще $800 млн на дополнительные оборонные системы.

Диана Жиленкова