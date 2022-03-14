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Роскомнадзор ограничил доступ к сайту TJournal на территории России

17:29, 14.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту TJournal на территории России
Фото: Максим Платонов (архив)

Российское интернет-издание TJournal сообщило об ограничении доступа к ресурсу на территории РФ. Соответствующее уведомление поступило от Роскомнадзора.

По данным издания, причиной стала публикация недостоверной информации о спецоперации РФ на Украине. В результате по требованию Генпрокуратуры ограничен доступ к сайту издания, передает ТАСС.

Фото: pixabay.com

Сегодня Роскомнадзор официально внес социальную сеть Instagram, которая принадлежит компании Meta, в реестр запрещенных сайтов. Процедура введения ограничений на доступ к соцсети завершилась сегодня в полночь.

Также сегодня ведомство потребовало от компании Google немедленно восстановить доступ к каналам Гостелерадиофонда на видеохостинге YouTube. В частности, корпорации нужно снять блокировку, проинформировать об этом Роскомнадзор и назвать причины блокировки указанных каналов.

«Реальное время» следит за развитием событий. Все подробности — в специальном сюжете интернет-газеты.

Диана Жиленкова
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