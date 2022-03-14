Роскомнадзор ограничил доступ к сайту TJournal на территории России
Российское интернет-издание TJournal сообщило об ограничении доступа к ресурсу на территории РФ. Соответствующее уведомление поступило от Роскомнадзора.
По данным издания, причиной стала публикация недостоверной информации о спецоперации РФ на Украине. В результате по требованию Генпрокуратуры ограничен доступ к сайту издания, передает ТАСС.
Сегодня Роскомнадзор официально внес социальную сеть Instagram, которая принадлежит компании Meta, в реестр запрещенных сайтов. Процедура введения ограничений на доступ к соцсети завершилась сегодня в полночь.
Также сегодня ведомство потребовало от компании Google немедленно восстановить доступ к каналам Гостелерадиофонда на видеохостинге YouTube. В частности, корпорации нужно снять блокировку, проинформировать об этом Роскомнадзор и назвать причины блокировки указанных каналов.
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