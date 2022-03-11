Работники казанского юридического института собрали средства для переселенцев из ДНР и ЛНР

Фото: прокуратура РТ

Работники казанского юридического института (филиала) Университета прокуратуры РФ присоединились к благотворительной акции в поддержку вынужденных переселенцев из Донбасса. Об этом сообщает старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Ранее в Москве под председательством ректора университета прошло заседание ректората, на котором поддержали обращение «Мосволонтера» об оказании благотворительной помощи вынужденным переселенцам с территории Донбасса в Россию. Члены ректората приняли решение о благотворительном сборе средств в размере однодневного заработка работников.

Фото: Максим Платонов (архив)

8 марта СМИ со ссылкой на источник в силовых структурах сообщили, что число прибывших в Россию жителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а еще Украины приблизилось к 200 тысячам.

