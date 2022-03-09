Почти половина казанцев готова отказаться от продукции компаний, покидающих российский рынок

46% жителей Казани готовы частично либо полностью отказаться от продукции компаний, которые покинули российский рынок в связи с ситуацией вокруг Украины, даже если потом они возобновят работу. Таковы данные опроса, проведенного специалистами сервиса по поиску работы Superjob.

В частности, 22% казанцев полностью откажутся от такой продукции, 24% будут покупать только те товары, которым не получится найти замену среди российских, особенно это касалось автомобилей и электроники. 34% продолжат пользоваться товарами и услугами иностранных компаний, 20% затруднились с ответом.

В 55% случаев возраст тех, кто полностью или частично готов отказаться от иностранной продукции, был старше 45 лет. 53% респондентов, которые продолжат делать покупки у западных производителей, оказались моложе 34 лет.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

По данным Superjob, в целом по России 49% жителей готовы полностью или частично отказаться от покупки продукции компаний, объявивших об уходе из страны на фоне событий на Украине. Всего в опросе приняли участие 1 600 респондентов по всей России. Исследование проводилось с 3 по 4 марта.

Дарья Акимова