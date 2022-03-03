Мединский: переговоры с украинской делегацией пройдут в Брестской области, они могут начаться в 15.00

Фото: посольство России в Белоруссии

Переговоры России и Украины состоятся в Брестской области, они могут начаться в 15.00, сообщил руководитель российской делегации Владимир Мединский.

По его словам, информация о переносе переговоров делегаций РФ и Украины в другое место и на другой день не соответствует действительности.

Блок российских предложений на переговорах с Украиной состоит из трех частей: военно-технической, гуманитарно-международной и политической, сообщает ТАСС.

Маргарита Головатенко