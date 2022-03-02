Онлайн-кинотеатр Megogo сообщил об остановке своей деятельности в России

Онлайн-кинотеатр Megogo останавливает свою деятельность в России. Об этом сообщает «РИА Новости».

Накануне сайт видеосервиса был недоступен из-за нестандартных технических сложностей. 28 февраля Megogo также сообщал о проблемах из-за хакерской атаки. В соцсетях сервиса сообщается, что со 2 марта отключается автопролонгация подписок на нем.

Компания Megogo была основана в 2011 году украинским предпринимателем Владимиром Боровиком. В 2012 году кинотеатр начал работать в России.

Ряд компаний, которые занимаются производством фильмов, решили временно остановить прокат своих картин в кинотеатрах России в связи с ситуацией на Украине. Первой об этом сообщила The Walt Disney Company, затем Sony Pictures. Приостановлен и выход в российских кинотеатрах фильма «Бэтмен».

Дарья Акимова