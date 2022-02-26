Путин обсудил ситуацию на Украине с президентом Киргизии

Фото: МИД РФ

Президенты России и Киргизии Владимир Путин и Садыр Жапаров обсудили ситуацию на Украине, сообщает МИД РФ.



В ходе разговора президенты обсудили развитие ситуации в связи с проведением Россией специальной военной операции.

Жапаров отметил, что Киев в ответе за срыв Минских договоренностей и выразил поддержку действий РФ по защите мирного населения Донбасса. Путин поблагодарил президента Киргизии за солидарную позицию.

Стороны подтвердили настрой на всестороннее укрепление российско-киргизских отношений стратегического партнерства и союзничества.

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Маргарита Головатенко