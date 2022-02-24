Город Счастье и станица Луганская на Украине перешли под контроль ЛНР

Город Счастье и станица Луганская, расположенные на территории Украины, перешли под контроль Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на советника главы МВД ЛНР Виталия Киселева.

Сегодня утром подразделения Народной милиции ЛНР начали штурм города Счастье.

Также сегодня президент России Владимир Путин принял решение о проведении специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе. Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин объявил, что на всей линии соприкосновения в Донецкой народной республике идут бои.

Дарья Акимова