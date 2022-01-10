В Татарстане временно приостановили работу ледовой переправы через Каму

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ (архив)

В Татарстане на ночь приостановили работу ледовой переправы через реку Каму по маршруту село Покровское Елабужского района — поселок Красный Ключ Нижнекамского района. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Это связано с перепадами температур. Переправа будет закрыта для движения с 19.00 10 января до 6.00 11 января.



Фото: mchs.tatarstan.ru

Переправу ввели в эксплуатацию 6 января. Еще одна ледовая переправа через Каму есть в Мамадышском районе Татарстана: по маршруту село Соколка — село Новый

Закамский.



Татьяна Леухина