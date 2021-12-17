Власти Татарстана готовят постановление о работе кафе в новогоднюю ночь
Власти Татарстана готовят постановление о работе кафе в новогоднюю ночь. Об этом рассказала руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.
По словам главы ведомства, подготовлен ряд предложений по некоторым послаблениям. Они находятся на рассмотрении.
Постановление кабинета министров о работе общепита в новогоднюю ночь выйдет в ближайшие дни.
В Татарстане постепенно снижается количество заболевших коронавирусом. В то же время в республике идет подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом.
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