Новости общества

13:52 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Власти Татарстана готовят постановление о работе кафе в новогоднюю ночь

12:21, 17.12.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Власти Татарстана готовят постановление о работе кафе в новогоднюю ночь
Фото: realnoevremya.ru

Власти Татарстана готовят постановление о работе кафе в новогоднюю ночь. Об этом рассказала руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

По словам главы ведомства, подготовлен ряд предложений по некоторым послаблениям. Они находятся на рассмотрении.

Постановление кабинета министров о работе общепита в новогоднюю ночь выйдет в ближайшие дни.

В Татарстане постепенно снижается количество заболевших коронавирусом. В то же время в республике идет подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом.

Ольга Шагиева
Общество Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также