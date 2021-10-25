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Задержан бывший руководитель администрации главы республики Коми

12:57, 25.10.2021
Задержан бывший руководитель администрации главы республики Коми
Фото: pixabay.com

Задержан бывший руководитель администрации главы Коми Михаил Порядин, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Сыктывкарский городской суд.

Помощник председателя Сыктывкарского городского суда Игорь Ноговицын рассказал, что сейчас идет заседание по избранию меры пресечения. Он не уточнил, по каким статьям возбуждено дело.

Фото: realnoevremya.ru

В 2016 году Порядин был назначен на должность руководителя администрации главы Коми. Его полномочия были прекращены в апреле 2020 года — после отставки глава Коми Сергея Гапликова.

Алексей Нечаев
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