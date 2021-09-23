Захарова заявила, что власти США вводят новые санкции «без привязки к реальности»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала санкции США в отношении «Северного потока — 2», которые предусмотрены поправками к проекту оборонного бюджета Штатов на 2022 год. Она считает, что подобные документы американский Конгресс издает «без привязки к реальности».

Захарова заявила, что США ведут в отношении России политику сдерживания. Санкции в отношении «Северного потока — 2» являются их частью, заявила она в эфире телеканала «Россия-1».

Строительство «Северного потока — 2» завершили утром 10 сентября. Уже 13 сентября Федеральное сетевое агентство Германии (Bundesnetzagentur) получило документы на сертификацию трубопровода как независимого газотранспортного оператора. На их рассмотрение потребуется порядка 4 месяцев.



Фото: nord-stream2.com

В российском МИД уже заявили, что власти РФ не рассматривают использование «Северного потока — 2» в каких-то геополитических расчетах, как считают на Украине. Если поступит запрос от европейских партнеров, страна готова продолжить использование украинской газотранспортной системы и после истечения контракта в 2024 году.



Татьяна Демина