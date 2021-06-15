На конкурс проектов на место РК «Ривьера» заявилось 188 участников из 44 стран

1 июня завершилась заявочная кампания международного конкурса по концепции застройке береговой зоны по улице Сибгата Хакима — на место развлекательного комплекса «Ривьера», который планирует снести выкупившая его компания Kravt Invest (она же выступает инициатором конкурса — прим. ред.)



Как рассказала сегодня главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина, всего к участию было принято 188 заявок из 44 стран от Австрии до Японии. 25 заявок пришло из Западной Европы, шесть участников — из Нью-Йорка, столько же — из латинской Америки, две — из Канады, 16 — из Индии, 11 — из Китая. Есть множество заявок из азиатских государств, а также заявки из Африки. 85 заявок — из 27 городов России, в т.ч. из Казани.

— Это очень широкое представительство архитектурных сил, поэтому мы ждем от конкурса разнообразных проектов высокого уровня. В Казани уже проходили международные архитектурные конкурсы. Но такую конкуренцию мы видим впервые, — отметила она

Сейчас участники представляют свои проекты, этот этап продлится до 24 июня. Жюри будет оценивать проекты, не зная авторов. Заседание планируется провести в очном режиме в Казани.

Напомним, что РК «Ривьера» петербургская компания Kravt Invest приобрела в конце декабря 2020 года с торгов по банкротству предыдущего собственника — ЗАО «РК «Ривьера». В апреле стало известно — новые владельцы намерены снести здание комплекса. Управляющий партнер ГК Kravt Валерий Кравцун заявил, что здание морально устарело и использовать его нецелесообразно. Работы по сносу намечены на это лето.