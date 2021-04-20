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Синоптики предупредили татарстанцев о сильном ветре 21 апреля

15:43, 20.04.2021
Синоптики предупредили татарстанцев о сильном ветре 21 апреля
Фото: pixnio.com

Гидрометцентр Татарстана выпустил предупреждение об ухудшении погодных условий ночью и днем 21 апреля.

По прогнозам синоптиков, в это время на территории Татарстана ожидается сильный юго-восточный ветер порывами до 15—20 м/с.

Ранее Гидрометцентр уже сообщал, что на этой неделе погода в Татарстане будет ветреной и дождливой. Завтра в связи с прохождением теплого фронта в западных районах РТ прогнозируются осадки.

Общество Татарстан
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