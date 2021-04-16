В Казани судебные приставы за день арестовали девять автомобилей должников

Фото: пресс-служба судебных приставов по РТ

Судебные приставы Ново-Савиновского района Казани за один день арестовали девять автомобилей должников, сообщили в пресс-службе судебных приставов по РТ.

Один из должников был владельцем автомобиля Lexus — ему нужно вернуть 20 млн рублей. Мужчина пытался скрыть от приставов автомобиль, но его нашли через программу «Дорожный пристав». На машину был наложен арест — ее поместили на штрафстоянку.

Остальные транспортные средства были найдены сразу на штрафстоянке. Они оказались там из-за нарушений ПДД. Владельцы авто имеют долги от 30 до 115 тыс. рублей по налогам, штрафам и кредитам.

Ранее в Казани судебные приставы арестовали и изъяли автомобиль KIA у водителя, который не заплатил штраф за вождение в пьяном виде.



Алексей Нечаев