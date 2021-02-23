Главное о коронавирусе на 23 февраля: почти 2% татарстанцев с прививками, «вакцинный туризм»

Фото: Максим Платонов

Годовщина первого COVID-19 в Казани

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 56 новых случаев COVID-19. Всего на 23 февраля в Татарстане зафиксировано 17 712 случаев. Выздоровело за весь период 14 232 человека, в том числе 13 за минувшие сутки.

С момента появления первого случая COVID-19 в Казани прошел год: в ночь на 23 февраля 2020 года в столицу Татарстана прибыли нескольких пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, трое из которых были заражены коронавирусом.



Накануне стало известно, что жертвами коронавируса стали еще четыре татарстанца: вирус стал причиной смерти троих мужчин 1939, 1949, 1953 годов рождения и женщины 1945 года рождения.

В Татарстане сделали прививку от коронавируса почти 72 тысячи человек — это 1,89% населения республики.

Фото: Максим Платонов

Генетическая предрасположенность к тяжелой форме COVID-19

За последние сутки в России выявили 11 823 новых случая коронавируса, выздоровели 12 956 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 4 189 153 человек, а выздоровевших — до 3 739 344 человек.



За сутки болезнь унесла жизни 417 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 84 047 человек.



За последние сутки в России проведено более 225 тыс. тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 589 тыс. человек.

Пандемия коронавируса изменила размер необходимых накоплений жителей России на «черный день». Основатель и СЕО финтехкомпании «Деньги вперед» Павел Гужиков считает, что комфортной «финансовой подушкой» должны быть 6—9 месячных бюджетов домохозяйства. Международный финансовый консультант FCP Financial Management Ltd Исаак Беккер считает, что подкопить надо столько, чтобы можно было на это спокойно жить до года.



Павел Гужиков. Фото: hr-tv.ru

В Санкт-Петербурге прекратили расследование первого в России дела о фейке про коронавирус. Дело было заведено после того, как в соцсети появилось сообщение, что в поликлинике Сестрорецка у гражданина обнаружили признаки COVID-19, после чего его направили в специальный бокс, но ему туда пришлось добираться на общественном транспорте.

Российские ученые выделили гены, которые влияют на защиту от коронавируса. По словам одного из исследователей, профессора НИУ ВШЭ Александра Тоневицкого, это открытие позволит выявлять группы людей, у которых заражение новыми штаммами SARS-CoV-2 будет проходить в более тяжелой форме.

Первую российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» зарегистрировали в Киргизии. В ближайшее время ею начнут прививать население страны. Также применение вакцины Центра Гамалеи одобрили в Сирии.

Главный врач медцентра «Лидер-Медицина», врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков заявил, что повторная прививка вакциной от COVID-19 «КовиВак» центра Чумакова может проводиться раз в 2-3 года.

Фото: lider-medicina.ru

На одном из курортом Египта умерла застрявшая там из-за коронавируса 41-летняя россиянка. У нее случился инсульт. Еще ей диагностировали опухоль головного мозга и медикаментозный цирроз печени.

Люди сходят с ума от пандемии

В мире коронавирусом нового типа на 10:30 (мск) заразились 111 742 243 человека, 2 474 725 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (28 190 403). На второй строчке — Индия (11 016 434), на третьей — Бразилия (10 195 160), на четвертой — Великобритания (4 138 233). Россия занимает пятое место (4 130 447, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (500 310). За ними следуют Бразилия (247 143), Мексика (180 536), Индия (156 463) и Великобритания (120 988).



Американская корпорация Johnson & Johnson будет производить вакцину от коронавируса на предприятии французской фармкомпании Sanofi. Ей предоставят производственную инфраструктуру в Марси-л'Этуаль.

Фото: trend.az

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что уже к осени в стране появится собственный препарат от COVID-19.



В связи с распространением британского штамма коронавируса, жители Чехии с 25 февраля обязаны носить в местах скопления людей либо по две медицинские маски, либо респираторы, либо наномаски.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что на сегодняшний день не имеет данных о том, что какие-либо вакцины от коронавируса могут представлять опасность для людей.

В Индии спрогнозировали пандемию психических расстройств, вызванных коронавируса. На фоне его распространения в стране увеличилось количество людей с жалобами на проблемы с психическим здоровьем.

Израильский адвокат Эли Гервиц предположил, что в мире могут появиться центры «вакцинного туризма»: люди будут ездить в другие страны, чтобы сделать там прививку от COVID-19. Это связано с дефицитом вакцин и неразвитыми системами здравоохранения в некоторых странах.

Фото: wikipedia.org

В США директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи заявил, что к росту смертности от коронавируса привели политические разногласия в стране. Он отметил, что ношение маски в Америке считалось «заявлением», но не мерой предосторожности.

Правительство Великобритании приняло решение о возобновлении полноценного международного авиасообщения не ранее 17 мая. При этом снятие ограничительных мер в стране начнется уже 8 марта — первыми откроются школы. Полностью они должны перестать действовать к 21 июня.

Татьяна Демина