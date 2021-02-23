Российские ученые выявили ген, влияющий на предрасположенность к тяжелой форме COVID-19

Российские ученые из НИУ ВШЭ выявили несколько вариаций в генах из семейства HLA, влияющих на предрасположенность человека к протеканию коронавируса в тяжелой форме. Среди них с вариации, предрасполагающие к болезни Паркинсона гена APOE и те, что человечество унаследовало от неандертальцев.

По словам одного из исследователей, профессора НИУ ВШЭ Александра Тоневицкого, открытие позволит оценивать, насколько та или иная мутация в геноме вируса повлияет на формирование Т-клеточного иммунитета у человека.

«Так, например, можно будет выявлять группы людей, для которых заражение новыми штаммами SARS-CoV-2 может привести к более тяжелой форме заболевания», — цитирует ТАСС ученого.



По данным исследования, на тяжесть протекания коронавируса влияют также избыточный вес, хронические болезни сердца, диабет. Подтверждены такому риску и люди со второй группой крови.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ранее сообщалось, что ученые выяснили, что среди заболевших COVID-19 меньше всего людей с I группой крови. Чаще и тяжелее других болеют люди со II и IV группами крови. Сложнее всего справляются с инфекцией пациенты с IV группой.



Татьяна Демина