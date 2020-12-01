Врач рассказал о случаях ВИЧ-диссидентства в Татарстане

Фото: Максим Платонов

Главврач ГАУЗ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями МЗ РТ» Нияз Галиуллин рассказал о ВИЧ-диссидентах в республике:

— Есть дети, которым мы назначаем терапию, а родители или опекуны не понимают всей важности и не обеспечивают своевременное обследование и лечение. В этом случае мы вынуждены обращаться к уполномоченному по правам детей и в другие организации.

Фото: torange.biz



Среди ВИЧ-диссидентов есть и взрослые, читающие сайты о том, что этой инфекции нет и что это выдумка. Они обращаются за помощью к специалистам тогда, когда эти сайты закрываются и выясняется, что создатель сайта был ВИЧ-диссидентом и умер. В результате человек теряет многие годы, не начиная своевременное лечение. «ВИЧ есть, им заражаются», — сказал Галиуллин.

Первый замминистра здравоохранения Татарстана Альмир Абашев добавил, что таких людей очень мало. Но с ними проводится работа.



Ранее начальник отдела санитарной охраны Роспотребнадзора Татарстана Луиза Борисова сравнила пандемии ВИЧ и коронавируса.



Татьяна Леухина