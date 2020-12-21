ФНС в третий раз банкротит нижнекамское МУП по благоустройству

Банкротное благоустройство

Арбитражный суд Татарстана зарегистрировал иск регионального Управления ФНС о банкротстве МУП «Комплексное предприятие благоустройства города Нижнекамска». Сумма задолженности МУП, согласно данным суда, превышает 21 млн рублей.

МУП, как ясно из названия, занимается вопросами благоустройства города — от уборки снега до озеленения и установки малых архитектурных форм. Вопрос уборки снега в городе, кстати, периодически встает ребром — в 2019 году один из жителей Нижнекамска даже жаловался в администрацию президента России на неудовлетворительную работу коммунальщиков в период вьюги, когда из-за сильного снегопада движение в городе практически парализовало.

По итогам 2019 года МУП зафиксировало выручку в 118,8 млн рублей и символическую чистую прибыль в 29 тыс. рублей. Предыдущие несколько лет при сопоставимой выручке МУП фиксировало убытки в несколько миллионов рублей. Добавим, что в октябре этого года сообщалось о преобразовании ряда нижнекамских МУПов, в том числе и «Комплексного предприятия благоустройства города Нижнекамска», в ООО. Реорганизация должна завершиться в 2024 году.

В 2019 году один из жителей Нижнекамска даже жаловался в администрацию президента России на неудовлетворительную работу коммунальщиков в период вьюги, когда из-за сильного снегопада движение в городе практически парализовало. Фото: vk.com

Попытка номер три

Важный момент заключается в том, что декабрьский иск ФНС о банкротстве не первый, а третий за последние несколько лет. Впервые налоговики потребовали банкротства МУП в сентябре 2018 года, тогда предприятие оказалось должно ФНС 11,3 млн рублей. Однако пока длилось разбирательство, МУП в три захода долг погасило и решения о несостоятельности избежало.

Точно такая же ситуация повторилась в декабре 2019 года, причем даже сумма долга была сопоставимой — 10,9 млн рублей. Как и за год до этого, ФНС подала иск о банкротстве, пока длилось судебное разбирательство, МУП долги постепенно гасило — правда, на этот раз к финальному заседанию суда непогашенной осталась скромная сумма в 2 тысячи рублей, чего все равно не хватало для решения о введении банкротных процедур.

Как следует из картотеки Арбитражного суда, новая попытка последовала ровно через год — правда, на этот раз с еще более серьезной суммой долга. Известно, что за последние месяцы налоговая несколько раз блокировала операции по счетам МУП.

«Реальное время» ожидает ответа на запрос от исполкома Нижнекамска, руководства МУП и регионального Управления ФНС.

МУП занимается вопросами благоустройства города — от уборки снега до озеленения и установки малых архитектурных форм. Фото: vk.com

Неприятные истории

МУП «Комплексное предприятие благоустройства города Нижнекамска» было создано на основе МУП «Чистый город». Бывший директор Лилия Галимзянова получила условный срок по обвинению в хищении 10 млн рублей на работах по благоустройству при строительстве гипермаркета «Лента» в Нижнекамске весной 2014 года.

Как сообщали СМИ, следствие полагало, что все работы, которые должна была выполнять частная компания-подрядчик, выполнили муниципальные службы, руководитель забрала подряд себе. Вину Галимзянова не признала — заявляла, что работы выполнялись ею «как частным лицом с привлечением иных лиц», в период, когда она еще не была руководителем МУП.

Суд назначил ей наказание в виде трех лет условно, снизив при этом ущерб с 10 до 5,8 млн рублей. Однако, как выяснило «Реальное время», в январе 2020 года приговор был отменен, а дело направлено на повторное рассмотрение, новое решение пока не вынесено. На это время суд в январе определил Галимзяновой меру пресечения в виде подписки о невыезде.

В 2018 году МУП уже под новым названием попало в поле зрения антимонопольной службы. УФАС по Татарстану усмотрело картельный сговор МУП и ООО «НК-Промстрой». По мнению ведомства, в 2016—2017 годах предприятия систематически принимали совместное участие в электронных аукционах, причем с одних и тех же IP-адресов. В итоге МУП обязали заплатить штраф в 2 млн рублей.

Бывший директор Лилия Галимзянова получила условный срок по обвинению в хищении 10 млн рублей. Фото: ntr-24.ru

Почти половина МУПов Татарстана убыточны

Напомним, проблему убыточности и банкротств МУПов в конце ноября обсуждали на совещании с участием президента Татарстана Рустама Минниханова. Отмечалось, что из 107 действующих в республике МУПов убыточными являются 52 МУП (48%), закредитованными — 33 МУП (30,8%).

В большинстве муниципальных образований, как и на уровне республики, установлен норматив в размере 30% прибыли — эту часть предприятия обязаны перечислять в муниципальный бюджет. По состоянию на 1 ноября 2020 года в консолидированный бюджет Республики Татарстан поступили доходы от перечисления части чистой прибыли МУПов в размере 14 млн рублей. При этом указанную обязанность исполнили не все МУПы, отметил глава Минземимущества Татарстана Фаниль Аглиуллин.

В настоящее время семь МУПов проходят процедуру банкротства, сообщал Аглиуллин.

Александр Артемьев