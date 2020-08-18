В Казани пройдет мультимедийная выставка татарстанского фотографа

В Казани с 20 по 23 августа пройдет мультимедийная выставка татарстанского фотографа Олега Самойлова «HUMANS — портреты человеческие от рождения до …».

Зрители смогут увидеть на 133 экранах портреты людей разного возраста, от младенцев до представителей старшего поколения, фантазийных и сказочных героев, образы известных исторических личностей и многие другие работы.

Также посетители выставки смогут поучаствовать в открытых мастер-классах по портретной фотографии, построению сюжетной линии, макро- и микросъемке, передает мэрия Казани.

Выставка будет проходить в мультимедийном парке «Россия — моя история» (павильон №1 выставочного центра «Казанская ярмарка»). Открытие состоится 20 августа в 19:00. С 21 по 23 августа экспозиция будет работать с 10:00 до 20:00. Посещение выставки и участие в мастер-классах бесплатное.

В июне здесь проходила выставка работ казанского архитектора.