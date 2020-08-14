МИД РФ: отказ бесплатно эвакуировать людей из-за границы не коснется тех, кто остался там из-за COVID-19

Отказ от безвозмездного выделения средств на возвращение домой россиян, оказавшихся за рубежом в трудной ситуации, который предложил российский МИД, не коснется граждан, застрявших за границей из-за пандемии коронавируса.



В консульском департаменте МИД РФ пояснили, что предлагаемое постановление предназначается для частных индивидуальных случаев, «когда, например, у гражданина украли документы и деньги, он застрял в иностранном государстве, хочет вернуться домой, имеется регулярное транспортное сообщение с Россией, но фактически у него отсутствует возможность получить банковский перевод от родных или друзей либо оформить дистанционно потребительский кредит для того, чтобы купить этот обратный билет».

Сейчас такая помощь предлагается только тем россиянам, жизни которых угрожает опасность, при этом деньги гражданам не выделяются, за счет государства может быть оплачено проживание в гостинице или билет на родину.

В департаменте подчеркнули, что в чрезвычайных ситуациях, как пандемия коронавируса, во время которых авиасообщение прекращается, начинают действовать другие механизмы, в связи с чем некорректно делать вывод о том, что матпомощь россиянам, застрявшим за рубежом, больше не будет безвозмездной.



Сегодня стало известно об инициативе российского МИД отказаться от бесплатного возвращения на родину путешественников, оказавшихся в кризисной ситуации за рубежом. Таким образом, ведомство предлагает заставить их компенсировать затраты государства.

