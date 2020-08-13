В Бугульме повторно оправдали в насильственных действиях отца полуторагодовалой девочки

В Бугульме повторно оправдали в насильственных действиях отца полуторагодовалой девочки. Мужчину признали виновным лишь в умышленном причинении легкого вреда здоровью.

27-летнему жителю Бугульмы назначено наказание в виде 8 месяцев исправительных работ с удержанием 10% из заработка. От отбывания он освобожден ввиду зачета срока нахождения под стражей и домашним арестом. По статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста» мужчина оправдан.

С приговором не согласилось государственное обвинение. Приговор намерены обжаловать в судебном порядке.

Напомним, в октябре 2019-го врачи скорой помощи обнаружили кровотечение у полуторагодовалой девочки, находившейся дома с отцом и двумя другими детьми. В больнице врач-гинеколог дала заключение, что девочка была подвергнута насилию, после чего этим делом занялся Следком.

