Пропавшего мэра Сеула нашли мертвым

Власти Южной Кореи нашли мертвым ранее пропавшего мэра Сеула Пак Вон Суна.

Ранее его дочь сообщила полиции о его исчезновении.

Как сообщает агентство Yonhap со ссылкой на представителя полиции, тело мэра обнаружили в сеульском парке Пугаксан. Других подробностей нет.

По данным правоохранительных органов и мэрии, он покинул свою резиденцию в 10.44 (04.44 по московскому времени). Незадолго до этого администрация Сеула заявила об отмене одного из мероприятий в расписании мэра в силу непредвиденных обстоятельств.