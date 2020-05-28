Иммунолог предостерег от поспешной вакцинации от коронавируса

Иммунолог из Израиля, глава отделения в больнице Хадасса Ар а-Цофим профессор Яков Беркун считает, что торопиться с введением вакцины от коронавируса нельзя. Для начала необходимо изучить риск развития побочных эффектов.

По его словам, если раньше вакцины разрабатывались десятилетиями и проверялись годами, то современные технологии позволяют в разы ускорить этот процесс. Однако это может грозить плохой изученностью препаратов. Он привел в пример спешную вакцинацию от ротавируса в Израиле в начале 2000-х годов, когда выяснилось, что прививка вызывает тяжелый гастроэнтерит.

«Уже закончились исследования, уже начали давать людям, а потом пришлось эту вакцину снять с производства. Вот и сейчас все так торопятся, но очень важно знать, что будет потом», — цитирует ученого «РИА Новости»

Ранее ученый рассказал, что массовая вакцинация от COVID-19 в России может начаться в сентябре. Процесс вакцинации и ее масштабирование займет от шести до девяти месяцев.

