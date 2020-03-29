Полиция Альметьевска через громкоговоритель на улицах предупредила об угрозе коронавируса

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Сотрудники полиции Альметьевска через громкоговорители проинформировали граждан о необходимости режима самоизоляции из-за распространении коронавируса.

Объявления по громкой связи прозвучали в парках, скверах и других общественных пространствах. Они призывают жителей города оставаться дома и использовать простые меры профилактики распространения коронавируса, пишет ТНВ.

Напомним, за последние сутки в России зафиксировано 270 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Скончались еще 4 человека. Общее количество зарегистрированных случаев заражения достигло 1 534.