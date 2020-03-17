Частные медцентры готовятся запустить свои тесты на коронавирус

Частные медицинские центры готовятся выпустить свои тесты для определения коронавирусной инфекции. В течение месяца такой тест можно будет пройти в «Инвитро».

«В связи со сложной эпидемиологической обстановкой группа компаний «Инвитро» сообщает о готовности в течение ближайшего месяца разработать технологическую базу и начать выполнять тесты для выявления инфицирования вирусом COVID-19», — цитирует ТАСС сообщение компании.

В данный момент происходит закупка необходимых тест-систем. Провести анализ можно будет в четырех лабораторных комплексах группы, расположенных в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Челябинске. Узнать результат можно будет в течение двух рабочих дней.



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