Как в Татарстане сдать анализы на коронавирус, если они не предусмотрены

Фото: Максим Платонов

В Татарстане, как и в большинстве регионов России, сдать анализы на коронавирус, мягко говоря, непросто, а может быть, и невозможно.

В Казани сдать анализы на наличие коронавируса можно только в Республиканской клинической инфекционной больнице (РКИБ). Именно там, кстати, находятся на карантине пассажиры многострадального лайнера Diamond Princess.



В приемном покое больницы подтвердили, что принимают такие анализы — но только при условии, если обратившийся «точно контактировал» с заболевшим коронавирусом или же вернулся из Китая, Южной Кореи или Ирана — стран, где наблюдаются наиболее крупные очаги инфекции.

В остальных же случаях посоветовали обращаться в поликлиники по месту жительства. Но далее желающий провериться попадает в замкнутый круг. Ни в одной из поликлиник Казани, куда дозвонился корреспондент «Реального времени» под видом потенциального заболевшего, не занимаются такими анализами и направляют в ту же РКИБ. Где вновь отправят в поликлинику.



На весь город остаются только РКИБ и студенческая поликлиника в Деревне Универсиады. Там вместо перенаправления куда бы то ни было предложили записаться на первичный осмотр к штатному инфекционисту, который принимает ежедневно.



Схожая схема организована в Набережных Челнах: из поликлиник пациента направляют в инфекционную больницу города. Разница только в том, что в челнинские поликлиники в будний день дозвониться гораздо сложнее, чем в казанские, а некий ответственный за анализы по коронавирусу специалист принимает только до 3 дня — в другое время, судя по всему, к нему не попасть.



При этом возможность заниматься коронавирусом в принципе есть только у государственных учреждений: в целом ряде частных медицинских организациях города корреспонденту сообщили, что тесты на это заболевание не проводят.

В татарстанском Роспотребнадзоре «Реальному времени» пояснили, что это устоявшаяся практика — если нет контакта с подтвержденным заболевшим, то проверять пациента не будут.

— Решение о взятии материала на исследование принимает медицинский работник при обращении за медицинской помощью в зависимости от наличия симптомов у заболевшего и если заболевший вернулся в течение последних 14 дней из КНР, Южной Кореи и Ирана.



Подробнее — в материале «Реального времени».