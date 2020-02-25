Главное за выходные: пассажиры с Diamond Princess в Казани, смерть экс-прокурора РТ, отравление детей в Челнах
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей прошедших выходных на утро вторника, 25 февраля.
- Главной новостью выходных стало то, что пассажиры круизного лайнера Diamond Princess пройдут 14-дневный карантин в Казани. В Республиканскую клиническую инфекционную больницу имени профессора Агафонова поступило восемь пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, у троих из которых выявлен коронавирус. «Реальное время» опубликовало фоторепортаж из больницы. Главный врач РКИБ имени профессора А.Ф. Агафонова Марат Гатауллин рассказал о состоянии восьми прибывших с круизного лайнера Diamond Princess. По его словам, все пациенты чувствуют себя хорошо. Позже в соцсетях начали распространять фейковую информацию о якобы закрытии приемно-диагностического отделения Республиканской клинической больницы в связи с прибытием пассажиров круизного лайнера Diamond Princess. Минздрав РТ официально опроверг данное сообщение: больница работает в обычном режиме.
- На 71-м году жизни скончался Кафиль Амиров, бывший прокурор Татарстана, советник председателя совета директоров ОАО «Связьинвестнефтехим».
- Шестеро детей из Набережных Челнов госпитализированы с базы отдыха в Боровецком лесу с признаками отравления. По предварительной версии, дети отравились, купаясь в бассейне. Роспотребнадзор РТ выявил трехкратное превышение концентрации хлора в воздухе бассейна. Следственный комитет возбудил уголовное дело после отравления детей в бассейне в Набережных Челнах.
- Журналистка из Казани Лейсан Латыпова разбилась со своей подругой, катаясь на снегоходе на Камчатке. Долгое время она работала в Казани, в программе «Город» и «Перехват» на телеканале «Эфир». Трагедия произошла ночью рядом с биатлонным комплексом под Петропавловском-Камчатским. Девушки взяли снегоход, за рулем находилась подруга Латыповой. В какой-то момент она потеряла управление и врезалась в дерево. Лейсан Латыпова была доставлена в реанимацию. Ее состояние стабильное, она в сознании и дышит самостоятельно.
- Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин ответил в Instagram на несколько вопросов. Один из них был «Является ли многоженство сунной?» По словам муфтия, если мужчина может себе позволить содержать вторую и последующих жен и уделять им время, то в этом нет ничего плохого.
- В Татарстане разработали татарскую клавиатуру для мобильных устройств. Клавиатура пока доступна только для гаджетов, работающих на операционной системе Android. В апреле клавиатуру смогут скачать и владельцы устройств на iOS.
- С этой недели на маршрут №26 в Набережных Челнах выйдет новый автобус МАЗ большой вместимости. Низкопольный автобус может перевозить до 72 пассажиров одновременно при 25 сидячих местах. Также имеется площадка для инвалидных и детских колясок, пандус, антивандальные кресла. Автобус работает на газомоторном топливе и соответствует стандарту Евро-5.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым