В сентябре в Казани состоится концерт Стинга «My Songs» TOUR 2020

27 сентября Стинг приедет в Казань со своей новой концертной программой «My Songs» TOUR 2020.

Эксклюзивная предпродажа билетов для членов фан-клуба Sting'S на сайте www.sting.com с 18 по 19 февраля 2020 года.

Официальный старт продаж на www.mysongstour2020.ru — c 12 часов 20 февраля 2020 года.

Matreshka concerts в рамках борьбы за сохранение природных ресурсов просит не распечатывать электронные билеты на бумаге, а предъявлять их на мобильных устройствах.



ПОМНИ, ИСПОЛЬЗУЯ ЭЛЕКТРОННЫЙ БИЛЕТ, ТЫ БЕРЕЖЕШЬ ПРИРОДУ!

Концерт Стинга «My Songs» TOUR 2020 — это яркое и динамичное шоу , где прозвучат его самые любимые песни, написанные на протяжении всей плодотворной карьеры 17-кратного лауреата премии «Грэмми» как в составе группы «The Police», так и в качестве сольного исполнителя. Названный «мастерским исполнением от начала до конца», концерт «отправляет поклонников в музыкальное путешествие во времени» с такими хитами как «Fields of Gold», «Shape of my Heart», «Roxanne» и «Demolition Man», подчеркивающими незабываемое шоу. Поклонники также услышат «Englishman In New York», «Every Breath You Take», «Message In A bottle» и многие другие песни в исполнении Стинга в сопровождении рок-группы, в состав которой входят Доминик Миллер (гитара), Джош Фриз (барабаны), Руфус Миллер (гитара), Иоланду Чарльз (бас-гитара), Кевон Уэбстер (клавиши), Шейн Сэйджер (губная гармоника), Мелисса Мюзик и Джин Нобл (бэк-вокал).