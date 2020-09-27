25 сентября , Екатеринбург, МВЦ Екатеринбург — Экспо
27 сентября, Казань, ТатНефть Арена
29 сентября, Москва, Мегаспорт
30 сентября, Санкт-Петербург, Ледовый дворец спорта
Начало концертов 20.00.
6+
Официальный старт продаж на www.mysongstour2020.ru c 12.00 , 20 февраля 2020 года.
УВАЖАЕМЫЕ ЗРИТЕЛИ!
Matreshka concerts, в рамках борьбы за сохранение природных ресурсов, просит не распечатывать электронные билеты на бумаге, а предъявлять их на мобильных устройствах.
ПОМНИ, ИСПОЛЬЗУЯ ЭЛЕКТРОННЫЙ БИЛЕТ, ТЫ БЕРЕЖЕШЬ ПРИРОДУ!
Концерт Стинга «My Songs» TOUR 2020 — это яркое и динамичное шоу , где прозвучат его самые любимые песни, написанные на протяжении всей плодотворной карьеры 17-кратного лауреата премии Грэмми, как в составе группы «The Police”, так и в качестве сольного исполнителя. Названный " мастерским исполнением от начала до конца”, концерт “отправляет поклонников в музыкальное путешествие во времени”, с такими хитами как “Fields of Gold”, “Shape of my Heart”, “Roxanne” и “Demolition Man”, подчеркивающими незабываемое шоу. Поклонники также услышат “Englishman In New York”, “Every Breath You Take”, “Roxanne”, «Message In A bottle» и многие другие песни, в исполнении Стинга в сопровождении рок группы, в состав которой входят: Доминик Миллер (гитара), Джош Фриз (барабаны), Руфус Миллер (гитара), Иоланду Чарльз (бас гитара), Кевона Уэбстера (клавиши), Шейна Сагера (губная гармоника) с Мелиссой Музик и Джин Нобл (бэк-вокал).
Эксклюзивная предпродажа билетов для членов фан-клуба Sting'S на сайте www.sting.com с «18» февраля по «19» февраля 2020 г.
Полная информация о туре и билетах: www.Sting.com
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