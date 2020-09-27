Концерт Стинга "My Songs" TOUR 2020

25 сентября , Екатеринбург, МВЦ Екатеринбург — Экспо

27 сентября, Казань, ТатНефть Арена

29 сентября, Москва, Мегаспорт

30 сентября, Санкт-Петербург, Ледовый дворец спорта

Начало концертов 20.00.

6+

Официальный старт продаж на www.mysongstour2020.ru c 12.00 , 20 февраля 2020 года.

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Концерт Стинга «My Songs» TOUR 2020 — это яркое и динамичное шоу , где прозвучат его самые любимые песни, написанные на протяжении всей плодотворной карьеры 17-кратного лауреата премии Грэмми, как в составе группы «The Police”, так и в качестве сольного исполнителя. Названный " мастерским исполнением от начала до конца”, концерт “отправляет поклонников в музыкальное путешествие во времени”, с такими хитами как “Fields of Gold”, “Shape of my Heart”, “Roxanne” и “Demolition Man”, подчеркивающими незабываемое шоу. Поклонники также услышат “Englishman In New York”, “Every Breath You Take”, “Roxanne”, «Message In A bottle» и многие другие песни, в исполнении Стинга в сопровождении рок группы, в состав которой входят: Доминик Миллер (гитара), Джош Фриз (барабаны), Руфус Миллер (гитара), Иоланду Чарльз (бас гитара), Кевона Уэбстера (клавиши), Шейна Сагера (губная гармоника) с Мелиссой Музик и Джин Нобл (бэк-вокал).

Эксклюзивная предпродажа билетов для членов фан-клуба Sting'S на сайте www.sting.com с «18» февраля по «19» февраля 2020 г.

Полная информация о туре и билетах: www.Sting.com