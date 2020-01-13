Казанцы заплатили 5 млн рублей административных штрафов в 2019 году

Жители Казани заплатили 5 млн рублей административных штрафов в 2019 году.

Всего в прошлом году полицейские выявили более 35 тыс. административных правонарушений.

Так, более 6 тыс протоколов было составлено за мелкое хулиганство. Свыше 3,2 тыс административных дел было возбуждено за нарушения норм законодательства в сфере незаконного оборота наркотиков, потребления наркотических либо психотропных средств.

Также казанцы подвергались административному наказанию за появление в общественных местах пьяными. Помимо этого, более 2,4 тыс дел было составлено из-за нарушении в сфере миграции, передает «Татар-информ».