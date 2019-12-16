Из Казани откроются авиарейсы в Новый Уренгой
С 6 января 2020 года из Казани можно будет улететь в Новый Уренгой. Самолеты будут летать два раза в неделю.
Самолеты будут курсировать согласно следующему расписанию (время указано местное):
— в понедельник из Казани самолет будет вылетать в 5.20, садиться в аэропорту Нового Уренгоя — в 10.10. Обратно из Нового Уренгоя самолет будет вылетать в 11.10 с посадкой в Казани в 12.00;
— в четверг вылет из Казани запланирован на 5.30, посадка в аэропорту Нового Уренгоя — в 10.20. Обратный вылет из Нового Уренгоя запланирован в 18.20, посадка в аэропорту Казани — в 19.10.
На маршрутах задействованы канадские авиалайнеры Bombardier CRJ-200 пассажирской вместимостью 50 человек, сообщает пресс-служба мэрии Казани.
Ранее сообщалось, что с 29 декабря запускается новый чартерный авиарейс из Казани в Дубай. Полеты будут выполнять Boeing 737-900 вместимостью 215 пассажиров. Время в пути составит порядка 5 часов.БизнесТранспорт Татарстан
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