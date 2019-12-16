Из Казани откроются авиарейсы в Новый Уренгой

С 6 января 2020 года из Казани можно будет улететь в Новый Уренгой. Самолеты будут летать два раза в неделю.

Самолеты будут курсировать согласно следующему расписанию (время указано местное):

— в понедельник из Казани самолет будет вылетать в 5.20, садиться в аэропорту Нового Уренгоя — в 10.10. Обратно из Нового Уренгоя самолет будет вылетать в 11.10 с посадкой в Казани в 12.00;

— в четверг вылет из Казани запланирован на 5.30, посадка в аэропорту Нового Уренгоя — в 10.20. Обратный вылет из Нового Уренгоя запланирован в 18.20, посадка в аэропорту Казани — в 19.10.

На маршрутах задействованы канадские авиалайнеры Bombardier CRJ-200 пассажирской вместимостью 50 человек, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Ранее сообщалось, что с 29 декабря запускается новый чартерный авиарейс из Казани в Дубай. Полеты будут выполнять Boeing 737-900 вместимостью 215 пассажиров. Время в пути составит порядка 5 часов.