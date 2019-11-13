Издание TCCAsia назвало самых красивых девушек Азии

Развлекательный сайт TCCAsia составил рейтинг «Самая красивая девушка Азии» 2019 года. Список возглавила уроженка Тайланда Лалиса Манобан из K-Pop группы Blackpink.

На втором месте оказалась японская певица Сакура Мияваки. Тройку лидеров рейтинга замыкает Дженни Ким из той же группы Blackpink. На четвертом месте оказалась китайская актриса Анджела Ян Ин.

В список «Самых красивых лиц Азии» этого года вошли и другие звезды K-pop сцены, включая Им Юна из Girls’ Generation (шестое место) и Айрин из Red Velvet (десятое место). Попала в рейтинг и израильская актриса Галь Гадот (16-е место).

