На акции в Москве задержали журналистов и члена СПЧ

На несогласованной акции протеста в Москве задержали председателя комиссии СПЧ по гражданскому контролю за правоохранительными органами Игоря Каляпина. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Также правоохранительные органы задержали сотрудников «Ведомостей», «Дождя» и «Сноба». Об этом сообщили сами издания.

Всего, по данным «ОВД-Инфо», на акции в Москве задержаны порядка 300 человек. МВД днем сообщало о 30 задержаниях.

Протестная акция в Москве связана с отказом ряду кандидатов в Мосгордуму в регистрации. Сегодня также прошла санкционированная акция в Петербурге в поддержку московских протестующих. На нее пришли порядка двух тысяч человек, есть задержанные.

