На санкционированную акцию в Петербурге пришли более двух тысяч человек

В Санкт-Петербурге акция «Питер за Москву», организованная в знак солидарности с участниками московских протестов, собрала более 2 тысяч человек. Акция проходила в гайд-парке на улице Ленина, где согласование митинга не требуется.

При этом на акции сотрудники правоохранительных органов задержали около 10 граждан. Как пишет «Коммерсант», задержанными были провокаторы, выкрикивавшие лозунги с оскорблениями власти и с нелицеприятными высказываниями в адрес собравшихся.

Сегодня также проходит несанкционированная акция протеста в Москве, вызванная отказом в регистрации ряду независимых кандидатов в Мосгордуму. На ней уже начались задержания.

