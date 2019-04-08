Главное за выходные: сбой в работе СБП, отсутствие Хабирова на субботнике, ужесточение контроля за автошколами

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей прошедших выходных на утро понедельника, 8 апреля.

К 100-летию ТАССР в Казани будет установлен памятник царице Сююмбике. Об этом рассказал скульптор Камиль Мулдашев. Он отметил, что Минкульт РТ одобрил установку монумента. В качестве места предложены три площадки, в том числе перед башней Сююмбике, перед Президентским дворцом и перед зданием цирка на площади Тысячелетия.

Беспилотные автомобили могут получить статус полноправных участников движения на российских дорогах к концу 2021 года. В настоящее время в России разрабатываются законы для регулирования передвижения данных автомобилей на территории страны.

Президент «Краснодара» Сергей Галицкий прокомментировал скандал с участием полузащитника Павла Мамаева. По его словам, руководство футбольного клуба обязано было отреагировать на подобный резонансный инцидент. Также он подчеркнул, что публичный статус налагает на Мамаева дополнительную ответственность.

Главы МИД стран «Большой семерки» (G7) призвали Россию выполнять обязательства по Договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). В заявлении отмечается, что страны планируют наблюдать за последствиями в результате «разработки и развертывания Россией ракет, параметры которых нарушают положения ДРСМД».

Специалисты Пенсионного фонда России (ПФР) рассказали, как работающие пенсионеры могут узнать размер своей будущей пенсии. Для этого необходимо зайти в личный кабинет на сайте ПФР. Там будут отображаться два размера пенсии — нынешняя и сумма в случае увольнения с учетом всех индексаций.

Олигарх из Башкирии Азамат Кильдигушев задержан в тбилисском аэропорту Кутаиси. В настоящее время бизнесмен находится в тюрьме «Глдани», ожидая экстрадиции в Россию. Кильдигушев — акционер Урало-Поволжской стройкомпании. Его обвиняют в трех эпизодах хищений на общую сумму порядка 15 млн рублей.

Врио главы Башкирии Радий Хабиров объяснил свое отсутствие на республиканском субботнике. По его словам, во время проведения субботника он был вызван на совещание в правительство РФ. Руководитель региона пообещал, что обязательно поучаствует в следующих субботниках.

Минздрав РФ разрешил с 7 апреля врачам выписывать электронные рецепты на лекарства. Также с этого дня российская Госавтоинспекция ужесточила контроль за автошколами по всей стране. Изменения обязывают автошколы согласовывать с ГИБДД основные программы обучения. Среди других нововведений — наличие официального сайта у автошкол.

ЦИК Украины объявил окончательные результаты первого тура выборов президента. За Владимира Зеленского свои голоса отдали 30,24% проголосовавших, за Петра Порошенко — 15,95%. На третьем месте находится Юлия Тимошенко, у нее 13,4% голосов. Второй тур выборов пройдет 21 апреля.

Банк России сообщил, что 7 апреля, с 6.40 по московскому времени, наблюдались технические проблемы при выполнении определенных операций в рамках системы быстрых платежей. Сбой был связан с внеплановыми работами на стороне внешних телеком-провайдеров, которые предоставляют информационные ресурсы.

