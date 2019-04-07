В Грузии задержали уфимского олигарха из списка Титова

Олигарх из Башкирии Азамат Кильдигушев задержан в тбилисском аэропорту Кутаиси.

В настоящее время бизнесмен находится в тюрьме «Глдани», ожидая экстрадиции в Россию. Кильдигушев является акционером Урало-Поволжской стройкомпании. Его обвиняют в трех эпизодах хищений на общую сумму порядка 15 млн рублей.

Ранее он обратился к бизнес-омбудсмену Борису Титову за содействием в возвращении на родину. Перечень беглых бизнесменов был передан в Кремль.

До этого он жил вместе с семьей в Лондоне. Что делал Кильдигушев в Грузии, не уточняется. Сейчас предпринимаются усилия для освобождения беглого бизнесмена и недопущения его экстрадиции в Россию, передает «Медиакорсеть» со ссылкой на источник.

Напомним, в Уфе Кильдигушев был заочно арестован в мае прошлого года.