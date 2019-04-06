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Владимир Соловьев выгнал в прямом эфире эксперта из студии

10:58, 06.04.2019
Владимир Соловьев выгнал в прямом эфире эксперта из студии
Фото: стоп-кадр - Youtube.com

Российский телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии телеканала «России 1» эксперта из Польши Якуба Корейбу.

Причиной выдворения стали высказывания о событиях Второй мировой войны. В ходе эфира эксперт заявил, что часть евреев, «которые притворяются наследниками» погибших в ходе войны, являются «жуликами», так как претендуют на компенсации, не имея на то права.

Соловьева возмутили данные слова. Он вызвал охранников, которые вывели Корейбу из студии.

Напомним, в конце марта также Соловьеву пришлось выгнать с передачи экспертов из-за потасовки.

Общество
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