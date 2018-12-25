В Татарстане определили 440 площадок для запуска пиротехники
В Татарстане определили 440 площадок для запуска пиротехники.
В Казани запускать салюты можно будет с шести площадок, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ. Это:
- парковка площадки проведения «Сабантуя» в жилом массиве Мирный;
- площадка на берегу Казанки между гостиницей «Ривьера» и центром семьи «Казан»;
- набережная Кировской Дамбы;
- на территории между улицами Н.Жиганова и Сабира Ахтямова (за Казанским ипподромом);
- пересечение улиц Чуйкова и Гаврилова;
- акватория Казанки.
В МЧС напомнили, что в Татарстане с 20 декабря по 9 января будет действовать особый противопожарный режим. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрены штрафы от 2 до 400 тыс. рублей.
Ранее сообщалось, что 27 декабря у Центра семьи «Казан» откроется главная городская елка, мероприятие завершится салютом.ОбществоИнфраструктура Татарстан
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