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В Татарстане определили 440 площадок для запуска пиротехники

10:38, 25.12.2018
В Татарстане определили 440 площадок для запуска пиротехники
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Татарстане определили 440 площадок для запуска пиротехники.

В Казани запускать салюты можно будет с шести площадок, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ. Это:

  • парковка площадки проведения «Сабантуя» в жилом массиве Мирный;
  • площадка на берегу Казанки между гостиницей «Ривьера» и центром семьи «Казан»;
  • набережная Кировской Дамбы;
  • на территории между улицами Н.Жиганова и Сабира Ахтямова (за Казанским ипподромом);
  • пересечение улиц Чуйкова и Гаврилова;
  • акватория Казанки.

В МЧС напомнили, что в Татарстане с 20 декабря по 9 января будет действовать особый противопожарный режим. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрены штрафы от 2 до 400 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что 27 декабря у Центра семьи «Казан» откроется главная городская елка, мероприятие завершится салютом.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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