В Татарстане определили 440 площадок для запуска пиротехники

В Татарстане определили 440 площадок для запуска пиротехники.

В Казани запускать салюты можно будет с шести площадок, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ. Это:

парковка площадки проведения «Сабантуя» в жилом массиве Мирный;

площадка на берегу Казанки между гостиницей «Ривьера» и центром семьи «Казан»;

набережная Кировской Дамбы;

на территории между улицами Н.Жиганова и Сабира Ахтямова (за Казанским ипподромом);

пересечение улиц Чуйкова и Гаврилова;

акватория Казанки.

В МЧС напомнили, что в Татарстане с 20 декабря по 9 января будет действовать особый противопожарный режим. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрены штрафы от 2 до 400 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что 27 декабря у Центра семьи «Казан» откроется главная городская елка, мероприятие завершится салютом.